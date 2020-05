Eikenprocessierups in Ermelo duikt op verschillende plekken op; bestrijding is begonnen

De gemeente Ermelo is begonnen met het wegzuigen van eikenprocessierupsen, die op verschillende plekken in het dorp zijn opgedoken.

In het bos aan de Oude Telgterweg, waar afgelopen vrijdag inwoner Luc Bakker roodwitte linten had opgehangen om mensen te waarschuwen, gaat de gemeente Ermelo de eikenprocessierups observeren om te kijken of er sprake is van overlast.

Maatwerk

,,In principe bestrijden we niet in bos- en natuurgebieden, vanwege de uitgestrektheid van de gebieden en de enorme aantallen eiken die er staan, vaak ook nog vrijwel onbereikbaar voor machines en zuigcombinaties. Dat bestrijden is onmogelijk en onbetaalbaar. Maar als er sprake is van overlast voor mensen, bijvoorbeeld als de rupsen op takken zitten die boven een fietspad hangen, gaan we ook in bossen bestrijden. Maatwerk,’’ zegt woordvoerder Moniek Winters van de gemeente Ermelo.

Vorige week was wat misverstand ontstaan na de melding van Ermeloër Luc Bakker op de website van de Stentor van de eikenprocessierupsen in het bos bij sportpark De Zanderij aan de Oude Telgterweg. Dat kwam omdat Bakker bij zijn melding een foto had meegestuurd van andere rupsen, namelijk de kardinaalsmuts. Ecologen waarschuwen dat andere rupsensoorten in Nederland soms ten onrechte worden bestreden, omdat ze verward worden met de eikenprocessierups.

Verkeerde foto

Luc Bakker: ,,Ik heb inderdaad per ongeluk de verkeerde foto gestuurd, maar de eikenprocessierups zit wel degelijk in het bos bij sportpark De Zanderij, waar ik vaak loop. Dit wandelbos ligt vlakbij de wijk Ermelo-west, veel mensen laten er hun honden uit, dus ik wil ze waarschuwen. De eikenprocessierups zit in verschillende eikenbomen. De linten laat ik voorlopig nog maar even hangen.’’

Linten

,,Sinds vorige week zijn er bij de gemeente Ermelo ongeveer 10 meldingen binnengekomen van nesten met eikenprocessierupsen. Vorige week is, net als voorgaande jaren, de bestrijding door middel van wegzuigen opgestart,’’ zegt Peter van der Velde, technische projectmedewerker bij de gemeente Ermelo.

De gemeente Ermelo heeft onder meer in de Leeuwerikstraat linten om eiken gespannen met het opschrift ‘Processierups’. De gemeente bestrijdt alleen rupsen in bomen die op grondgebied van de gemeente staan. Particuliere eigenaren van eiken waar de rups opduikt, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding.

Volledig scherm De gemeente Ermelo heeft linten gespannen langs bomen waar de eikenprocessierups is aangetroffen, om mensen te waarschuwen. © Luc Bakker

Veel rupsen dit jaar

,,Ik verwacht eenzelfde hoeveelheid eikenprocessierupsen als vorig jaar,’’ zegt Rob Onderweegs van het bedrijf Dokter Rups in Ermelo. Hij is samen met een partner een bedrijf gestart dat zich toelegt op de bestrijding van eikenprocessierupsen. In zijn woonplaats onderzoekt hij alle plekken waar de jeukrupsen gevonden worden. ,,We verzamelen data. Door onderzoek hopen we beter beeld te krijgen van de eikenprocessierups en de meest effectieve manier van bestrijden.’’