Eis: werkstraf voor militair die ongewild schot loste

De kogel moet die 30ste mei 2016 precies tussen twee jongens door zijn gegaan. Niemand raakte gewond, maar het had heel anders kunnen aflopen, hield de rechtbank in Arnhem de inmiddels dertigjarige militair maandag voor. “Ik heb een gigantisch grote fout gemaakt”, erkende de man. Hij begrijpt niet hoe hij die kon maken. “Een seconde van onoplettendheid”, zei hij.

Hij had moeten zien dat het magazijn in het wapen zat. Hij had ook moeten controleren of de kamer leeg was en had het wapen niet naar de grond mogen richten in de ogen van het Openbaar Ministerie. “Er hadden mensen gewond kunnen raken”, aldus de officier van justitie.

Werkstraf

Ze hield er in haar strafeis rekening mee dat de militair na het incident naar huis is gestuurd en dat de zaak inmiddels oud is. Ook wil ze niet dat de man zijn werk bij Defensie kwijtraakt. De uitzending naar Irak was zijn eerste missie. Hij hoopt binnenkort mee te kunnen op missie naar Mali. Ze eiste een werkstraf van 38 uur. Met een dergelijke straf komt zijn baan niet in gevaar.

De advocaat zette vraagtekens bij de veiligheidsvoorschriften in het kamp. Er was geen punt aangewezen waar de wapens geladen en ontladen konden worden. In andere kampen is dat wel het geval. De leiding had verder moeten bepalen in welke richting de wapens moesten worden gehouden, vindt hij. Hij verzocht de rechtbank zijn cliënt te ontslaan van rechtsvervolging of in ieder geval geen straf op te leggen.

Enkele weken nadat de militair naar huis was gestuurd is er nog een incident geweest. Een luitenant loste ongewild een schot. De verdachte noemde het frustrerend dat deze militiar vervolgens niet naar huis werd gestuurd. “Er wordt met twee maten gemeten.”