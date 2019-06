Elektrische dienstauto van gemeente Ermelo ook voor niet-ambtenaren te huur

Mensen die graag een elektrische auto willen huren kunnen daarvoor vanaf half juni terecht in Ermelo, waar de gemeente deze week twee elektrische dienstauto's in gebruik heeft genomen.

,,Omdat het zonde is als de dienstwagens 's avonds en in het weekend stil staan, geven we ze vanaf 17 juni in gebruik aan andere gebruikers,’’ zegt woordvoerder Suzan Kappert van de gemeente Ermelo. De gebruikers hoeven niet per se uit Ermelo te komen. Ook gebruikers uit Harderwijk, Putten of elders mogen de Ermelose elektrische auto gebruiken.

De twee elektrische wagens zijn van het merk Renault Zoe. De actieradius is naar schatting tussen 300 en 400 kilometer, afhankelijk van de manier van rijden. Ze staan geparkeerd op de Markt in Ermelo. Na kantoortijd en in het weekend zijn ze beschikbaar voor geïnteresseerde huurders. Huren gebeurt via het deelautoplatform MyWheels.

Nog vrij duur

De prijs voor het gebruik is nog tamelijk hoog. De huurprijs is 2,50 euro per uur, met een maximum van 25 euro per dag. Daarnaast betaalt de huurder 15 cent per kilometer voor gebruikskosten en 13 cent per kilometer voor de stroom. Aan die relatief hoge prijs van 28 cent per kilometer wil de gemeente Ermelo voorlopig niks veranderen, stelt de woordvoerder. Stimuleringssubsidies of aanmoedigingssubsidies zijn er niet. ,,Eerst maar eens zien of en hoe de belangstelling is,’’ stelt Knappert.

Meer laadpalen

Gemeentesecretaris Aldrik Weststrate belooft dat de gemeente Ermelo van plan is meer laadpalen neer te zetten in het dorp: ,,Duurzaamheid is voor Ermelo een belangrijk speerpunt. We hebben daarin als gemeente een voorbeeldrol, daarom kiezen we voor het elektrisch rijden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit leidt ook tot minder parkeerdruk rond het gemeentehuis, doordat nu minder medewerkers met de eigen auto naar hun werk hoeven te komen.”