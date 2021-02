Engelse granaat ontploft op Strand Horst: ‘Hij was klein, maar gevaarlijk’

Stiekeme kusjes met zijn vrouw slepen Gerrit (77) uit Ermelo door de coronatijd

22 februari Corona wringt zich op alle fronten tussen de mensen, maar voor mensen met een visuele beperking is fysiek contact onmisbaar. Gerrit Siermans (77) woont in het Henriëtte van Heemstrahuis van Bartiméus in Ermelo. Hij vertelt over het gemis van zijn vrouw en hoe hij het afgelopen jaar ervaren heeft.