Eppo Bruins, de nieuwe christelijke held van alle studenten in Nederland

In een week bracht Eppo Bruins (49, ChristenUnie) een ommekeer in studentenland. De Ermeloër strijdt voor herinvoering van de basisbeurs. De politiek is na Bruins’ lobby om. Maar: krijgen studenten deze regeerperiode weer gratis geld van de overheid? Nee, is het antwoord.

Studenten krijgen sinds 2015 geen basisbeurs meer. De overheid lanceerde de basisbeurs ooit als een financiële oppepper, om alle studenten op mbo-, hbo- en universitair niveau op weg te helpen. Bovendien als garantie dat iedereen - rijke ouders of niet - door zou kunnen leren. Het werd ook wel gratis geld van de overheid voor studenten genoemd.

Als bezuinigingsmaatregel werd de basisbeurs afgeschaft. Al die studies betalen, kost de overheid veel geld. Studenten lenen vanaf 2015 een studiebeurs, die studenten na hun studie terug moeten betalen.

Eppo Bruins van de ChristenUnie haalde afgelopen week prominent het nieuws. Samen met jongerenorganisaties schrijft hij een jongerenmanifest, genaamd Coalitie-Y. Daar staan politieke ideeën in die jongeren graag ingevoerd zien. Het paradepaardje: herinvoering van de basisbeurs. Bruins kreeg deze week de PvdA mee, die eerst faliekant tegen was. Nadat GroenLinks al overstag ging. Daarmee is sinds deze week een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de terugkeer van de basisbeurs.

Waarom moet de basisbeurs terug? Het kost de belastingbetaler aardig wat geld.

,,Op alle vlakken hebben de jongeren van nu – generatie Y genoemd – het moeilijker dan de generaties hiervoor. Om hun studie te betalen kunnen ze nu geld lenen van de overheid, het zogenoemde leenstelsel. Dat zorgt ervoor dat de jongeren van nu na een studie vaak met een schuld in het leven staan. Ongezond. Die lening moet terugbetaald worden aan de overheid. Wil je een hypotheek dan wordt die studieschuld gekort op je maximale hypotheek. In het slechtste geval krijg je geen hypotheek. De werkelijkheid van generatie-y, die wij willen veranderen.’’

Wat is er anders aan deze jongerengeneratie, dan de generaties hiervoor?

,,Bij voorgaande generatie werd doorgaans de slaapkamer een studentenwoning, de studentenwoning een huurhuis en een huurhuis een koophuis. Die vanzelfsprekendheid is weg. De rust en vertrouwen dat je groeit als je je best doet, die is weg bij de huidige generatie. Je moet excellent zijn om een goede vaste baan te krijgen.’’

Leggen de jongeren zichzelf niet de druk op dat ze excellent moeten zijn?

,,Ze doen het onder elkaar, klopt. Maar het komt ook uit de maatschappij. Deze tijd lijkt bijna te zeggen: iedereen moet hoger opgeleid zijn, tot de beste tien procent behoren. Dat devies geeft stress bij de jongeren. Ze moeten voor hun gevoel top en geweldig zijn. Terwijl de meeste jongeren, als u en ik, heel normaal zijn.’’

Een veel gehoord argument tégen de basisbeurs: dan betalen alle belastingbetalers mee aan opleidingen van studenten. De sappelende slager draait op voor de studie van de advocatenzoon.

,,Een enorme versimpeling die onterecht is. Dit gaat om individuen die zich wellicht financieel al onafhankelijk van hun ouders willen opstellen. De basisbeurs is voor jongeren van 18 jaar en ouder. Meerderjarige mensen. Die zijn hun eigen leven aan het opbouwen. Het is heel logisch dat toch los te koppelen van hun ouders? Zodat studenten zich juist vrij van ouders kunnen ontwikkelen.’’

Binnen het huidige stelsel is er geen gift. De studie voelen studenten daarmee in hun eigen portemonnee. Zorgt dat niet voor prikkels om de studie te halen? Omdat je anders niets terugziet van je eigen geld?

,,Wat ik zie is dat jongeren sowieso graag een diploma willen hebben. Die prikkel zit sowieso in de meeste studenten. Basisbeurs of niet. Ik heb niet de indruk dat studenten zonder basisbeurs ineens meer en sneller een diploma halen. Dat er straks dus een lager rendement zal zijn. Überhaupt praat de ChristenUnie liever niet over rendement. Gun iedereen de kans zich op zijn manier te ontwikkelen’’

Omdat de basisbeurs is afgeschaft blijven jongeren – uit kostenbesparing – langer thuis wonen, blijkt uit onderzoek. Is de afschaffing van de basisbeurs dan juist niet iets dat past bij de ChristenUnie. Uw partij is voor saamhorige en samenlevende gezinnen.

,,Jonge mensen kunnen wat mij betreft uit huis gaan, wanneer ze daar aan toe zijn. In de christelijke traditie is het juist niet zo dat jongeren langer thuis wonen, vermoed ik sterk. Jongeren in onze achterban trouwen eerder en gaan eerder uit huis. Maar dat blijft een gok natuurlijk. Mijn zoon ging op zijn twintigste trouwen en uit huis. Jongen, ga je gang! Er staat zelfs in de bijbel: man zal zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ikzelf trouwde op mijn drieëntwintigste.’’

Wanneer moet de basisbeurs ingevoerd worden? Deze regeerperiode nog?

,,Wat ons betreft regelen we dat de volgende regeerperiode.’’

Waarom niet nu? Na nieuwe verkiezingen is het de vraag of de partijen die vóór zijn nog wel een meerderheid hebben. Nu weet je dat zeker.

,,Wij zitten in de coalitie. We hebben ermee ingestemd dat deze regeerperiode de basisbeurs niet wordt ingevoerd, alhoewel we dat wel wilden. Het regeerakkoord willen wij niet schenden. Als we ons draagvlak blijven verbreden, zoals gebeurt, vertrouwen wij erop ook na nieuwe verkiezingen een meerderheid te hebben.’’

Heeft u zelf nog een studieschuld?