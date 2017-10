Ermelo bestrijdt armoe met kindpakket

VVD-bestuur Ermelo noemt opstappen frac­tie­voor­zit­ter 'zetelroof'

29 oktober De VVD in Ermelo reageert hevig verontwaardigd op het besluit van fractievoorzitter Désirée Meijsen om de fractie te verlaten en door te gaan onder haar eigen naam. ,,Wat ze nu doet is zetelroof, moreel verwerpelijk’’, stelt VVD-voorzitter Hans van Zetten in Ermelo in een persbericht.