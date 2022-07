Ermelo betaalt 8,5 ton extra voor verbouwing De Dialoog door btw-blunder: ‘Had niet gemogen’

Corona nekt alweer gratis klassiek concert in tuin Oud Groeven­beek Ermelo: ‘We hadden er zo’n zin in’

Corona gooit opnieuw roet in het eten; het gratis toegankelijke klassieke concert in de buitenlucht in Ermelo waar in eerdere jaren zo’n vierduizend mensen toe gingen is voor de derde keer op rij afgeblazen. ,,We gunnen iedereen zo graag dit feestje, maar corona is echt nog niet weg.’’

