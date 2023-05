Ermelo doet geen geuronderzoek bij eendenslachter Tomassen Duck-To

Ook Dolfinari­um geraakt door hoge inflatie: ‘Sommige vissoorten zijn 40 procent duurder’

Niet alleen Nederlandse huishoudens betalen meer voor hun boodschappen, ook het Dolfinarium in Harderwijk heeft last van de hoge inflatie. De zeezoogdieren op het park eten jaarlijks duizenden kilo’s vis, waar het Dolfinarium veel meer voor betaalt dan vorig jaar. Maar een onsje minder gaat niet, zegt parkmanager Alex Tiebot. ,,Bezuinigen is geen optie.’’