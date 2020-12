Ermelo heeft geen boodschap aan woedende eigenaren van recreatiewoningen

Ermelo is niet van plan om de verhoging van de forensenbelasting terug te draaien. Een groep huiseigenaren op vakantiepark Sparrendal had daar om gevraagd, omdat zij de huidige tarieven buitensporig vindt. Het college van B en W wijst erop dat eigenaren van recreatiewoningen ook gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen.

Wie een vakantiehuisje bezit in Ermelo, moet jaarlijks forensenbelasting betalen. Sinds 2019 wordt de hoogte van de afdracht gekoppeld aan de WOZ-waarde van de recreatiewoning. Voor een huisje waarvan de waarde is vastgesteld op een bedrag tussen de 50.000 en 100.000 euro, betaalt de eigenaar dit jaar 450 euro. In 2018 was dat nog 235 euro.

Huiseigenaren op Sparrendal zijn ziedend. ,,,Wij worden door de gemeente Ermelo beschouwd als een melkkoe’’, zei Theo van der Voordt begin deze maand in de Stentor. Hij is secretaris van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en bezit een huisje op het park aan de Leuvenumseweg. ,,De financiële problemen waar het dorp mee kampt, worden op ons afgewenteld.’’

Het Ermelose college heeft geen boodschap aan de boosheid van de huiseigenaren. ,,We begrijpen de kritiek wel, maar eigenaren van recreatiewoningen gebruiken ook gemeentelijke voorzieningen’’, aldus woordvoerder Sanne van Ommen. ,,Indien we het voorzieningenniveau in Ermelo op peil willen houden, moeten ook zij meebetalen. Net als alle andere inwoners van onze gemeente.’’

De suggestie dat de recente verhogingen van de forensentax ‘buitensporig’ zijn, wijst het college van de hand. ,,Sinds 2010 zijn alle belastingen op een betrekkelijk laag niveau gehouden’’, aldus Van Ommen. ,,Maar de kosten van de gemeente lopen op. Er is geprobeerd dit te compenseren door te bezuinigen op groenonderhoud, wegen en personeel. Dat was echter niet afdoende, waardoor we in 2018 kampten met een tekort van 6,2 miljoen euro.’’

Dat financiële gat wordt gedicht met extra belastinginkomsten. ,,We zijn bezig aan een inhaalslag’’, reageert Van Ommen per e-mail. Ze verwijst naar de onroerende zaakbelasting (ozb), die sinds 2019 jaarlijks met grote stappen wordt verhoogd. En deze trend wordt sowieso tot 2022 voortgezet.

En dus mag van eigenaren van vakantiehuizen ook een bijdrage worden verwacht, vindt het college. ,,De forensenbelasting werd in 2012 met 50 procent verhoogd en voor een periode van vijf jaar bevroren. Het tarief is toen vastgesteld op 223 euro per jaar, voor alle huisjes. In 2018 werd dat tarief verhoogd naar 235 euro.’’

Onevenredige lastendruk

Sinds vorig jaar wordt de forensenbelasting dus gekoppeld aan de WOZ-waarde. ,,Verdere verhoging zou namelijk leiden tot een onevenredige lastendruk voor eigenaren van recreatiewoningen met een lage WOZ -waarde. Daarom is gekozen voor een gedifferentieerd tarief. Daar staat tegenover dat de rioolheffing is verlaagd voor mensen die weinig water verbruiken. Daar profiteren de forensen juist weer van.’’

In 2018 bedroeg de opbrengst uit de forensenbelasting 778.000 euro. Dat bedrag is dit jaar opgelopen tot ruim 1,2 miljoen euro. Voor 2021 staat opnieuw een verhoging gepland. Eigenaren van recreatiewoningen die dit jaar 450 euro moeten afdragen, betalen volgend jaar 500 euro. Deze stijging drijft Van der Voordt en zijn medebestuursleden tot wanhoop. ,,Waar eindigt dit?’’