Ermelo heeft primeur met AutoMaatje

Ermelo is de eerste gemeente in een wijde regio, waar het mobiliteitsproject AutoMaatje van de ANWB wordt uitgerold. Onder de vlag van Welzijn Ermelo rijden vanaf april zo'n 15 vrijwilligers met hun eigen auto hun minder mobiele dorpsgenoten naar de kapper of naar de bioscoop.

Twee weken geleden ging er al een vacature voor coördinator de deur uit, en nu is het een kwestie van chauffeurs ronselen. Jules Dutrieux van Welzijn Ermelo is er maar druk mee. ,,Maar het gaat goed komen, in april gaan we rijden", zegt hij.

Tegen eenzaamheid

Het doel van project AutoMaatje is om iets tegen de eenzaamheid en isolement van een grote groep voornamelijk oudere Nederlanders te doen. Vanwege leeftijd of handicap zijn zij niet of minder mobiel en komen daardoor steeds minder tussen de mensen.

Openbaar vervoer biedt geen uitkomst en een taxi kunnen ze niet betalen. AutoMaatje is in feite een poule aan vrijwilligers die met hun eigen auto deze mensen van hot naar her brengen. Voor 30 cent per kilometer. Bij korte uitjes blijft de chauffeur erbij, duurt het langer dan spreekt hij of zij een tijd af om de klant weer op te halen.

Training door ANWB

De ANWB stelt kennis, software, begeleiding, training en materiaal ter beschikking en laat de boel verder aan een lokale partner over. In 30 gemeentes is AutoMaatje inmiddels actief. In de regio Noord- en West-Veluwe is Welzijn Ermelo de eerste.