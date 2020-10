Ermelo, het dorp van de eendenslachterij, heet niet langer ‘Duckstad’: Donald Duck is er blij mee

poll Burgemees­ter André Baars krijgt zwarte piet toegescho­ven voor bestuurs­cri­sis in Ermelo

21 oktober Burgemeester André Baars van Ermelo wordt door de vier wethouders in Ermelo en door alle fractievoorzitters van de politieke partijen aangewezen als zondebok. Hij is schuldig voor de bestuurlijke crisis bij de gemeente Ermelo. Dat blijkt uit een analyse die is gemaakt in opdracht van de fractievoorzitters en de commissaris van de Koning van Gelderland.