Ermelo hoeft eendenslachterij niet aan te pakken voor gaspijp en klein kastje

Ermelose biertap­pers van café De Oliebol voelen zich voor even ‘een stelletje koekenbak­kers’

13 november Kroegeigenaar Marco van Dijk heeft zijn café De Molenaer aan de Stationsstraat in Ermelo tijdelijk omgedoopt in café De Oliebol. De decemberlekkernij is tot de jaarwisseling verkrijgbaar in de skihut die voor de ingang is neergezet.