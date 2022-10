Ermelo in de bres voor lokale boeren: ‘Er is dringend duidelijkheid nodig’

Op geheime missie werden Klaas (65) en zijn vrouw betrapt: ‘Zullen we onze dochters ooit terugzien?’

Zo’n veertig reizen maakte hij naar landen waar christenen om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Hij smokkelde er bijbels de grens over. Zat menigmaal met zweet in de handen aan het stuur. ,,Wat als we worden betrapt, zie ik mijn kinderen dan nog terug?’’

