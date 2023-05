Ermelo in de bres voor salamander, kikker en pad: ‘ruiters en honden lopen dwars door het ven’

‘Drugscafé’ in Harderwijk nog maanden dicht, eigenaar emotioneel: ‘Ik word kapotge­maakt’

‘Drugscafé’ Het Kantoor in Harderwijk blijft de komende maanden dicht. De voorzieningenrechter oordeelt dat het pand voorlopig gesloten blijft. Volgens de politie is bij Het Kantoor ‘meerdere keren in coke gehandeld.’ Eigenaar Darius Afzali is het niet eens met de uitspraak en zegt dat hij ‘kapot wordt gemaakt’. ,,Het is klap op klap op klap.’’