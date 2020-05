Ermelo kleurt donkerrood: plots relatief veel doden door corona

Het gaat om COVID-19 patiënten van wie het overlijden in de afgelopen twee weken bij de GGD is gemeld. Op de kaart van Nederland is Ermelo met dat aantal een donkerrode vlek. Alleen in Maastricht zijn verhoudingsgewijs evenveel inwoners in dezelfde periode aan het coronavirus overleden. Uit meer dan de helft van Nederland kreeg het RIVM ‘geen meldingen’ binnen, zoals uit coronabrandhaard Nunspeet. Wat dat betekent is onduidelijk.