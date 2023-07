Ermelo krijgt kinderburgemeester: wie wordt de eerste?

Nieuwe vloot reddingsbo­ten gebouwd in Harderwijk: ‘Anders dan de sloepen van de Titanic’

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) krijgt een nieuwe vloot. Een van de grote verbeteringen is dat de bemanning straks heerlijk zit terwijl ze met noodtempo over het water stuitert. De bouw van het prototype is in volle gang. Waar dat gebeurt? Bij Palfinger in Harderwijk.