Ermelo mikt op twee tunnels onder het spoor: ‘Is niet vandaag of morgen geregeld’

Spoorbomen in Ermelo straks kwartier per uur dicht tijdens de spits

Vooralsnog is geen oplossing in zicht voor het probleem van de spoorwegovergangen in Ermelo. In de spitsuren zijn de spoorbomen straks ongeveer een kwartier per uur dicht. Het idee van een verdiept spoor om drie overwegen nabij het NS-station op te heffen is volgens ProRail weinig reëel.

23 augustus