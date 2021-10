Ermelo offert groene hoek bij gemeentehuis - voorlopig - op voor 49 parkeerplekken in het centrum

Actie van Nico voor bredere fietspaden in Ermelo krijgt vervolg in Arnhem

6 oktober De actie voor verbreding van de fietspaden in de Ermelose bossen - vorige week van Nico van Harten - heeft al een eerste vervolg gekregen in Arnhem. Waarom laat de vergunning van de provincie zo lang op zich wachten, willen CDA en PvdA weten. ,,De veiligheid van fietsers is in het geding.’’