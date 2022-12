Ermelo onderuit met enorme dwangsom voor verhuurder vakantiehuisjes: ‘Ze hadden oogkleppen op’

Vrouw (33) ontsnapt bij aanrijding met trekker in Ermelo: alleen haar fiets is krom

Een vrouw (33) op een fiets is vanmiddag ternauwernood aan een drama ontsnapt. Ze werd even na 12.00 uur aangereden door een trekker met aanhanger. Haar fiets is zo krom als een hoepel, maar wonder boven wonder ontsnapte ze zelf aan ernstige verwondingen.

29 november