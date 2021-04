Ermelo onderzoekt of het een Dark Sky Park kan realiseren waar rustzoekers naar sterren kijken

Nieuwe keuken nodig na brand in Ermelo

11 april In een woning aan de Hoge Enk in Ermelo is vanavond iets voor acht uur een keukenbrand ontstaan. Het vuur is waarschijnlijk in de afzuigkap ontstaan. De brandweer kon erger voorkomen, maar er is wel door de hele woning heen sprake van rookschade.