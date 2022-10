Ermelo op de bres voor lokale boeren: ‘Er is dringend duidelijkheid nodig’

Burgemees­ter kijkt uit naar open gesprek over opvang asielzoe­kers in Ermelo

Over de noodopvang van asielzoekers in Ermelo wordt dinsdag 1 november een aparte raadsvergadering gehouden. Alle partijen willen als volksvertegenwoordiging hier hun mening over geven en inwoners kunnen inspreken. ,,Dit is bij uitstek een onderwerp dat we in de raad moeten bespreken’’, vindt ook burgemeester Burmanje.

20 oktober