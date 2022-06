Ermelo pronkt met Wijk van de Toekomst: aardgasvrij

met Video Actievoer­ders duiken op in Ermelo, protest tegen ‘eendenin­du­strie’: ‘We zijn solidair met dit dorp’

,,Wat willen wij? Alle eenden vrij!’’ Actiegroep Animal Rights was vanmiddag in Ermelo om te demonstreren tegen de eendenindustrie. Gewapend met spandoeken verzamelden zo’n veertig actievoerders zich op het Raadhuisplein. ,,We zijn solidair met de inwoners van Ermelo, die gebukt gaan onder de overlast van de eendenslachterij in hun dorp.’’

