Ermelo trekt 2,3 ton euro uit voor achterstallig onderhoud

Dat is in elk geval de omvang van het 'noodpakket' dat wethouder Jan van Eijsden beschikbaar wil stellen om het achterstallig onderhoud aan te pakken. In opdracht van de gemeenteraad, die er in november (in navolging van klachten van burgers) luidkeels schande van sprak hoe het visitekaartje van Ermelo er bij lag.

Dikke bult

Kwestie van eigen schuld dikke bult zou je zeggen, want het was diezelfde gemeenteraad die in 2014 besloot om fors te bezuinigen op groenonderhoud. Het was crisistijd en de gemeente Ermelo verkeerde in zwaar weer. De besparing van vier ton op groenonderhoud leek een makkelijk en doeltreffende bezuiniging. Maar daar heeft de politiek nu spijt van. Met het bedrag kunnen de ergste zaken worden aangepakt, mits de raad in februari 'ja' zegt tegen het noodpakket.