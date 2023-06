Ermelo verdubbelt dwangsommen eendenslachterij, maar die ‘doet het al 55 jaar zo’

nacompetitie SDC Putten redt het net niet tegen Zuidvogels: ‘We kunnen met opgeheven hoofd de nacompeti­tie verlaten’

SDC Putten is er niet in geslaagd de volgende ronde van de nacompetitie te bereiken. Tegen Zuidvogels – de ploeg waar het in de competitie één keer van verloor en één keer tegen gelijkspeelde - ging het diep in de tweede helft mis (1-0).