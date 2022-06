Ermelo veroorzaakt groot dierenleed, klaagt eendenslachter bij Raad van State: ‘Draai besluit terug!’

Zwolse gitarist Robin Scherpen was bijna blind: ‘Maar dat was niet het einde van de wereld geweest’

Het leven van Robin Scherpen stond op zijn kop. De Zwolse gitarist, die werkte met Herman van Veen, had last van een zeldzame oogaandoening. Het ergste scenario: voorgoed blind. Nu is hij terug, met nummers die hij creëerde toen alles donker was. ,,Mijn gitaarhals niet kunnen zien gaf ook ongekende vrijheid. Ik moest wel op intuïtie spelen.’’

