Ermelo-West wordt eerste Dorpendealwijk van Gelderland en krijgt een nieuw wijkcentrum

Elf redenen waarom een burgemees­ter weg moet. Komt Ermelose burgerva­der André Baars ook in dit lijstje?

24 oktober Moet hij weg? Dat is de centrale vraag in Ermelo, waar het hoofd van burgemeester André Baars al bijna een jaar op het hakblok ligt. Wanneer is de positie van een burgemeester onhoudbaar? Sinds begin vorig jaar rolden in Nederland elf burgemeestershoofden. Dit is waarom.