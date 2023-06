Ermelo wil 'circa 100 asielzoekers’ opvangen, voor een periode van vijf jaar: ‘Geheel in lijn met spreidingswet’

Met video Brommobiel knalt bij Uddel tegen boom en belandt op de zijkant: brandweer bevrijdt inzitten­den

Een brommobiel is door een botsing tegen een boom op de zijkant beland. Dit gebeurde maandagavond op de Garderenseweg in Uddel. De schade aan de bus is enorm. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.