Ermelo zit in de maag met Loohof en Tomassen

Vorige maand struikelde de raadscommissie ruimte over het bestemmingsplan voor de Driehoek. Een plan voor 21 woningen op De Loohof in Ermelo ging in de ijskast, omdat de gemeenteraad voorlopig geen beslissing leek te willen nemen over het bestemmingsplan voor het gebiedje tussen de Fokko Kortlanglaan, Julianalaan, Oude Nijkerkerweg en Kolbaanweg. Hoofdreden: onduidelijkheid over stankoverlast en de milieuvergunning van Tomassen Duck-To.