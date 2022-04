Ermeloër (25) kreeg valse aangifte van verkrachting aan zijn broek: ‘Je leven komt tot stilstand’

Bart van der Knaap vindt het welletjes na 21 jaar in raad Ermelo: ‘Als ik maar niet zo’n zure betweter word’

Het is goed zo. Met dat gevoel neemt Bart van der Knaap (55) na 21 jaar in de Ermelose gemeenteraad afscheid. Hij is fier op wat zijn partij BurgerBelangen heeft bereikt, maar dankzij een tumultueus slot is het toch een vaarwel met een zure ondertoon. ,,De glans is er wel een beetje af.’’

