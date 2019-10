Ermeloër moet cel in voor verkrachting en mishandeling van vriendin in Harderwijk

Ermelose statushou­der Mama Daffe trefbalt zich fit naar zijn eerste baan

10:00 Als je als statushouder of langdurig werkloze dan eindelijk een baan krijgt, kun je het liefst maar een beetje fit zijn. Met dit in het achterhoofd is Heel Ermelo Beweegt iets nieuws begonnen in Ermelo: Van Bank Naar Baan. En zo werkt elke dinsdag een groep van zo'n vijftien mannen en vrouwen uit alle windstreken zich in het zweet aan de Paul Krügerweg.