Ermeloër vindt intrekken huurtoeslag ‘recreatiewoning’ onverteerbaar

Tekorten dreigen maar wethouder vindt Ermelo nog steeds ‘financieel gezond’

11 juni De belastingen in Ermelo moeten nog verder omhoog als de gemeente het hoofd financieel boven water wil houden. Als er niets verandert loopt het tekort in 2022 op naar drie miljoen. Om niet verder in de rode cijfers te komen, moet de gemeenteraad zich buigen over de taken die uitgevoerd moeten worden en keuzes maken in het verwezenlijken van nieuwe plannen.