Ermeloërs schieten politie te hulp; drie koperdieven opgepakt

Komt er openbaar internet door heel Ermelo?

5 oktober Sinds februari 2014 kan je in het centrum van Ermelo al internetten door de openbare wifi-verbinding in de Stationsstraat, maar als het aan CDA Ermelo ligt kan je straks op veel meer plekken in Ermelo verbinding maken met het internet. Zelfs als je op een bankje in het park zit of midden op een sportveld staat.