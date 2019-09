Ermelose (57) belde kort voor haar dood uit angst met de politie

videoDe 57-jarige vrouw die afgelopen woensdag dood werd gevonden in een woning in Ermelo, belde diezelfde avond uit angst met de politie.

De Ermelose belde ‘s avonds met de politie omdat ze zich niet veilig voelde en advies wilde. De telefoniste in de meldkamer adviseerde haar onder meer om het huis te verlaten en elders onderdak te vinden en in geval van nood direct 112 te bellen. Volgens de politie was op het moment van het telefoongesprek geen sprake van een acute noodsituatie.

Tegen 22.00 uur werd de politie opgeroepen dat er een lichaam in de woning aan de Magnoliastraat in Ermelo zou liggen. In de woning werd het lichaam van de 57-jarige vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en hield de 61-jarige echtgenoot aan vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van zijn 57-jarige vrouw.

Werkwijze

,,Het nieuws dat de vrouw later op de avond is overleden, is dan ook bij de politie hard aangekomen. Het telefoongesprek is inmiddels nageluisterd. Hieruit lijkt vooralsnog dat de gegeven adviezen in lijn zijn met de geldende werkwijze bij dit soort meldingen,’’ schrijft de politie in een persverklaring. De politie doet nog wel verder onderzoek naar het telefoongesprek om ‘te onderzoeken of er leerpunten zijn in het proces’.

De 61-jarige verdachte blijft voorlopig in voorarrest. Het onderzoek naar wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog in volle gang.