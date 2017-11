Ermelose basisscholen vol met zonnepanelen

De daken van vier basisscholen in Ermelo komen op korte termijn vol te liggen met zonnepanelen. Het is het eerste project van Veluwe-Energie, een door burgers opgerichte energiecoöperatie.

Het gaat om de Ireneschool, Bernardschool, Julianaschool en De Klokbeker. Samen wekken de panelen 260.000 Kwh op, goed voor de stroombehoefte van ongeveer 80 huishoudens. Er zit nog wel een addertje onder het gras: de coöperatie moet eerst nog wel voldoende particuliere investeerders vinden.

,,De VPCO (Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, red) neemt zelf een aandeel in de zonne-installatie van een school, de overige drie schooldaken zijn beschikbaar voor ouders, particulieren en bedrijven", legt initiatiefnemer Nico van Harten uit. Hij heeft er vertrouwen in dat er veel geïnteresseerden komen naar de presentatie van de plannen op zaterdag 11 november van 10.00 tot 12.00 uur in een zaal van De Dialoog aan het Raadhuisplein.

Jaarlijkse korting

Veluwe-Energie werd dit voorjaar opgericht en richt zich vooral op Ermeloërs die graag duurzaam bezig willen zijn, maar zelf geen ruimte hebben voor zonnepanelen. ,,Zij kunnen voor minimaal 300 euro inleggen, maar meer mag natuurlijk ook, in ruil voor een jaarlijkse korting op de energiebelasting. De regeling loopt vijftien jaar, maar de investering is al in elf jaar terugverdiend."