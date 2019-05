Ermelose bestuurder rijdt onder invloed van drugs en in auto zonder apk

Een Ermelose bestuurder is gisteren door de politie gecontroleerd toen hij in een auto reed waarvan de APK verlopen was. Maar van het één kwam het ander, want de agent rook een hennepgeur in de auto en de automobilist had vuurrode ogen. Een speekseltest versterkte het vermoeden van drugsgebruik, waarna hij mee werd genomen naar het politiebureau in Harderwijk voor een bloedproef.