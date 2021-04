Ermelose boswachter: ‘Aanlijnplicht beschermt pasgeboren wild, maar ook honden’

,,Wanneer een hond te dicht bij het nest pasgeboren frislingen, de biggen van een wild zwijn komt, is het niet ondenkbaar dat de moeder de hond grijpt. En als dat gebeurt is de hond waarschijnlijk dood of in ieder geval zwaar gewond”, begint Henk Jan Zwart, boswachter in de gemeente Ermelo. Samen met jachtopzichter en boa Henri Luth surveilleert hij in de vier hondenlosloopgebieden in bossen rond Ermelo.