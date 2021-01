Ermelose DJ Jorda als eerste Nederlander ooit te zien op grootste YouTube-kanaal van Brazilië: ‘Deze muziek hoor je overal’

‘Hij is online!’ Het gelukzalige appje rond middernacht zegt veel, zo niet alles, over de mijlpaal die Jordy van Loo heeft bereikt. Zijn nieuwste videoclip, opgenomen in Brazilië, is zojuist op Kondzilla verschenen, waarmee een miljoenpubliek is verzekerd. Dit YouTube-kanaal draait volledig om Latijns-Amerikaanse producties, vrolijke, zonnige, kleurrijke en dansbare muziek, het muziekgenre dat Jorda in zijn hart heeft gesloten.