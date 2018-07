Ermelose Irma hoopt met beloning van duizend euro kat Floris terug te krijgen

,,We konden lezen en schrijven met hem, hij was echt ons 'allessie''', vertelt Irma Reinhart. ,,Op 20 juni lag ie 's avonds lekker te slapen. Tegen 21.50 uur werd Floris wakker en liep naar buiten. Dat doet hij wel vaker, meestal eet hij dan eerst nog iets of komt later op de avond terug. Maar tegen 00.30 uur was hij nog niet terug, en de volgende dag ook niet. Hij is zo ons leven uitgewandeld.''

Een uitgebreide zoektocht volgt. ,,We wonen aan de rand van Ermelo, dichtbij de heide. Daar komt Floris normaal niet, hij blijft een beetje aan de rand lopen. Maar ik ben bang dat ie is opgejaagd door een hond. Een half jaar geleden zijn we verhuisd, dus het kan ook zijn dat ie het spoor bijster is geraakt of misschien gewond is en weggekropen is. We hebben in konijnenholen gekeken, in de braamstruiken, overal. Maar nergens een spoor van Floris.''