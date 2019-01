Ermelose korfbalclub trekt de kar voor gezondere sportkantine op de Veluwe

Vrees voor dodelijke ongelukken op Tonselse Veld in Ermelo: ‘Maak hier een 30km-zo­ne’

25 januari Ze zijn er wel klaar mee, op het Tonselse Veld in Ermelo, met het verkeer dat ‘op onverantwoorde wijze’ door de wijk heen scheurt. Het is met name 's zomers wachten op (dodelijke) ongelukken, zo is de vrees. Belangenbehartiger stichting WRBT is nu een campagne gestart om van de wijk een dertig kilometerzone te maken.