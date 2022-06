Ermelose leerlingen strijden met petitie voor kortere lessen: ‘Goed dat ze zich in discussie mengen’

Burgemees­ter Ermelo: ‘Spandoeken en protestbor­den terecht verwijderd in Horst-Noord’

Het weghalen van spandoeken en protestborden in Horst-Noord is bewoners in het verkeerde keelgat geschoten. De buurt spreekt van een ‘ongeoorloofde actie’. De gemeente Ermelo is zich echter van geen kwaad bewust. ,,Onze handhavers deden hun werk’’, reageert burgemeester Dorine Burmanje. ,,Ze verwijderden borden en doeken waar die niet mogen hangen.’’

2 juni