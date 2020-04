Ermelose loods halfjaar gesloten na tweede keer vondst van hennepkwekerij

Nieuwbouw Goede Herder­school Horst stoomt door, ondanks coronacri­sis

14 april Ze hadden het zich iets anders voorgesteld bij de Goede Herderschool in Horst, maar de nieuwbouw gaat ook in coronatijd onverdroten voort. Directeur Jozias de Koeijer verwacht dat de ruim 200 leerlingen er na de zomervakantie in kunnen. ,,Vreemd idee, dat de laatste schooldag in het oude pand misschien al geweest is.’’