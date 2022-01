Ermelose muziekfeesten mogen tóch weer knallen: ‘Bijna waren we in een saai dorp veranderd’

Het noodlot is afgewend, op de valreep is voorkomen dat Ermelo verandert in een oersaai dorp. Overdreven? ,,Absoluut niet’’, zeggen organisatoren Marco van Dijk (Koningsnacht/Oktoberfeest), Bart Onderweegs (Eat N Beat) en Ronnie Regeling (VVV Ermelo/Centrummanagement). ,,Alles wat we hadden opgebouwd, was dan de nek omgedraaid. Weg evenementen en dus weg gezelligheid. Maar gelukkig is het niet zo ver gekomen.’’