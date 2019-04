Tomassen had erop gerekend dat de slachterij kon uitbreiden met zo’n 1700 vierkante meter. In het voorontwerp van het bestemmingsplan De Driehoek was immers opgenomen dat het bouwvlak vergroot mocht worden van 80 naar 100 procent. I

In het definitieve bestemmingsplan dat de gemeenteraad in maart 2018 vaststelde was van de uitbreiding van het bouwvlak echter niets terug te vinden. Na een amendement besloot de raad dat de gewenste uitbreiding van Tomassen Duck-To grootschalig is en om die reden niet past in het Middengebied van De Driehoek.

Vertrouwen geschonden

Tomassen stapte in februari naar de Raad van State. Volgens het bedrijf heeft de gemeenteraad het vertrouwensbeginsel geschonden. Daar is de Raad van State het niet mee eens. De gemeenteraad mag een ontwerp van een bestemmingsplan bijstellen. De Raad van State vindt het ook terecht de gemeenteraad de ontwikkeling bij Tomassen als grootschalig heeft aangemerkt. De slachterij is nu 7100 vierkante meter. Ermelo stelt dat het bedrijf op een ander perceel uitbreidingsmogelijkheden heeft.

De Raad van State wil dat de gemeente wel de functieaanduiding van Tomassen Duck-To correct in het bestemmingsplan opneemt. Door een foutje van de gemeente is daarbij iets misgegaan.

Woningen

Ook de eigenaar van een bouwperceel aan de Fokko Kortlanglaan deed een beroep op geschonden vertrouwen door de gemeenteraad. Hij had met het Ermelose college een overeenkomst gesloten dat hij aan die we negen woningen mocht bouwen. Hij zegt dat hij daarvoor ook al een bijdrage aan de gemeente van 24.250 euro heeft betaald. In het definitieve bestemmingsplan nam de gemeenteraad na een amendement op dat er niet negen maar slechts drie woningen mogen komen. Zes woningen werden door de raad geschrapt omdat die achter het bebouwingslint zouden komen.