Ermelose raadsleden planten jubileumboom en kondigen speciaal lied aan

Poll Discussie koopzondag bereikt eindelijk Ermelo, maar gaat er ook wat veranderen?

De roep om invoering van de koopzondag klinkt steeds luider in Ermelo. Winkeliers in het centrum lopen er weliswaar niet direct warm voor, maar onder supermarkten is de animo groot. Ook in de lokale politiek groeit de steun voor winkelopenstelling op zondag. Gaat Ermelo na de verkiezingen buurgemeenten Harderwijk en Zeewolde achterna?

3 maart