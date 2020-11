Ermelose wethouder Wouter Vogelsang moet tien dagen in quarantaine

Vogelsang was donderdag 19 november in het gemeentehuis voor een gesprek over de verbouwing van het raadhuis. Een dag later bleek dat de projectleider voor de verbouwing positief testte op corona. Alle bij het gesprek aanwezige mensen moeten nu tien dagen in quarantaine blijven, onder wie ook een journalist van de Stentor en wethouder Vogelsang. ,,Vogelsang is al getest op corona en de uitslag was negatief,’’ meldt zijn woordvoerder Sanne van Ommen. ,,Maar uit voorzorg moet hij toch tien dagen in quarantaine. De wekelijkse collegevergadering zal hij dit keer vanuit huis volgen.’’