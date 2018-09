Ermelose wijkagent: Bel vooral bij huiselijk geweld

Deze vrouwen zijn gék van de Formule 1 (en ze kijken dit keer samen in Ermelo)

17 september Ermelo wordt in het weekend van 6 en 7 oktober overspoeld door vrouwelijke Formule 1-fans. Die gaan namelijk samen in Hotel Heerlickheijd de Grand Prix van Japan bekijken. In het roze. Bedenker van de Formule 1 vrouw, Svenja Tillemans, legt uit waarom de Veluwe wordt bezocht.