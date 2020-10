Evert ten Napel heeft er ineens heel veel nieuwe collega’s bij: ‘Ga vooral geen mensen na-apen’

Hoe krijg je het mondkapje uit de schooltas?

7 oktober Hoe krijg je de leerlingen zover dat ze hun mondkapjes uit de schooltas halen en voordoen op de gang en in de aula? Tips zijn welkom op het college Groevenbeek in Ermelo. Misschien even kijken bij school 't Slingerbos in Harderwijk. ,,Wij zijn een gemondkapte school.’’