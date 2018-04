Evert ten Napel wint Jean Nelissen award

'Te gekke' Merovingische vondst bij opgraving in Ermelo

13 april Steek in Ermelo de schop in de grond en je belandt in de oudheid. Zo lijkt het in elk geval wel nu er aan de Kozakkenkamp weer mooie archeologische vondsten zijn gedaan. Vroeg-Middeleeuws deze keer. ,,Ik sta er elke keer weer versteld van", zegt streekarcheoloog Maarten Wispelwey.