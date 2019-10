Ex verongelukte Chiara (22) uit Ermelo aanvaardt boete na snelwegdrama in Duitsland

Wat een zorgeloos avondje stappen moest worden bij discotheek Index in Schüttorf eindigde in de nacht van 13 op 14 april in een drama, zo vertelde Honey Safar Ali, een goede vriendin van de omgekomen Ermelose. Na het uitgaan duikt Chiara’s ex Boubkar A. op in de garderobe van de discotheek, net over de grens bij Oldenzaal. Chiara en A. krijgen ruzie.