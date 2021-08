Exotische mieren en op de valreep nog wespen: dit zijn de plaagdieren van deze zomer

VIDEO Ermeloër met drugs smeekt rechters in Rotterdam hem naar huis te laten gaan

12 augustus De Ermeloër die in de haven van Rotterdam werd aangehouden nadat de douane 570 kilogram cocaïne had gevonden in een container op zijn vrachtwagen smeekte de rechters tegenover hem om zijn voorlopige hechtenis ’alstublieft’ te schorsen. „Geef me de kans en de tijd om voor mijn familie te zorgen en mijn bedrijf te redden.” De rechters keken bedenkelijk.